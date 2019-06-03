После сильного ливня автовладельцу пришлось залезать в машину через окно (ВИДЕО)

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Ночной ливень оставил “сюрпризы” не только для пешеходов, но и для водителей. Многие улицы оказались затоплены, а вместе с ними пострадали и припаркованные авто.

Один из водителей не растерялся и проявил смекалку, пишет publika.md. Мужчина, побоявшись, что вода заполнит салон автомобиля при открытии двери, решил залезть в неё через окно.

Напомним, что обильные осадки обрушились этой ночью на Кишинёв. В связи с этим многие интернет-пользователи опубликовали в соцсетях фотографии затопленных городских улиц.