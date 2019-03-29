После семилетнего перерыва в зоопарке Кишинёва родился верблюжонок

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Верблюжонок появился на свет в начале марта. Главный администратор учреждения Ольга Юзвак рассказала, что последний раз верблюжонок рождался в Молдове семь лет назад – речь идёт как раз о той самке, которая теперь родила.

Малыша кормят козьим молоком, которое схоже с верблюжьим. У самки, родившей в первый раз, слабо развит материнский инстинкт, и она не кормит своего детёныша. Верблюжонок, который является самцом, останется в столичном зоопарке и после того, как он вырастет.

Стоит отметить, что с начала текущего года в зоопарке Кишинёва появились на свет 17 животных. Это детёныши камерунских коз, кенгуру, ослов, сурикатов и муфлонов, пишет ipn.md.

Напомним, что зоопарк открыт ежедневно, с 08.00 до 20.00. Стоимость билетов составляет: для взрослых – 30 леев; для учащихся, студентов и пенсионеров – 5 леев; для детей в возрасте до 7 лет – вход бесплатный.