После полугода строгого патрулирования у Центрального рынка вновь появились торговцы-нелегалы (ФОТО)

Изгнанные со своих излюбленных, но незаконных мест, по периметру центрального рынка Кишинева, нелегальные торговцы медленно, но верно возвращаются на свои места.

Об этом свидетельствуют фотографии, сделанные репортером портала agora.md. На них видно, что часть тротуаров снова занята импровизированными “прилавками”, сооруженными преимущественно из коробок и ящиков.

Напомним, летом прошлого года столичные власти взялись за решительную борьбу с незаконной торговлей вокруг центрального рынка. Первоначально принудительно были эвакуированы все столы, что вылилось в грандиозный скандал и потасовку. Затем всю территорию ежедневно с утра до вечера стали патрулировать карабинеры, не позволявшие установку прилавков.