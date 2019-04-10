После отказа пожать руку президенту Санду и Нэстасе перешли к угрозам в адрес старейшины парламента

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После того, как лидеры блока “АКУМ” Майя Санду и Андрей Нэстасе отказались пожать руку президенту и проигнорировали второй раунд консультаций, объявленных главой государства, они перешли к издевательскому тону и угрозам в адрес старейшины парламента, депутата ПСРМ Эдуарда Смирнова. В частности, его предупредили, что если он не возобновит учредительное заседание парламента, то блоку “придётся” обжаловать действия Смирнова в уголовном порядке.

– Смирнову грозит то – и мы это сделаем, если он не прислушается к нашим просьбам возобновить учредительное заседание парламента – что нам придётся обжаловать его действия в уголовном порядке, – заявил Андрей Нэстасе эфире передачи на одном из частных телеканалов.

Примечательно также, что в письме на имя Смирнова Санду и Нэстасе обратились к нему просто как к “господину депутату”, видимо, нарочно опустив слово “уважаемый” В отличие от них, в официальном приглашении на дискуссии, адресованном сегодня двум лидерам блока, председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный назвала “уважаемыми” и Майю Санду, и Андрея Нэстасе, как и предусмотрено элементарными правилами политического этикета и человеческой вежливости, которые “правым”, по всей видимости, незнакомы.