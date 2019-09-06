После ограбления прятался у родственника: полицейские задержали напавшего на жительницу Бубуечь рецидивиста (ВИДЕО)

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27-летний уроженец села в Хынчештском районе был задержан на 72 часа по подозрению в совершении уличного ограбления.

Как сообщает пресс-служба Управления полиции муниципия Кишинёв, инцидент произошёл в ночь на 3 июля. 63-летняя жительница коммуны Бубуечь сообщила сотрудникам Инспектората полиции сектора Чеканы, что её ограбили. На место происшествия отправилась оперативная группа для выяснения всех обстоятельств инцидента.

Женщина рассказала правоохранителям, что в то время, когда она возвращалась домой, неизвестный напал на неё и отобрал сумку, в которой находились денежные средства, мобильный телефон марки Samsung, а также документы. После этого обидчик скрылся в неизвестном направлении. Материальный ущерб, причинённый потерпевшей, составил 5 000 леев.

По факту грабежа было возбуждено уголовное дело. В результате следственных мероприятий подозреваемый был идентифицирован и задержан. После преступления он прятался у одного из родственников в Каларашском районе. Во время задержания подозреваемый оказал сопротивление, пытаясь сбежать от правоохранителей.

В ходе допроса мужчина признал свою вину. Стоит отметить, что ранее он привлекался к уголовной ответственности за совершение подобных преступлений. Согласно действующему законодательству, молодому человеку грозит тюремное заключение на срок от 5 до 7 лет.