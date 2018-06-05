После обысков в ASEM задержаны 6 профессоров-коррупционеров, еще десятки – под подозрением (ФОТО, ВИДЕО)

Организованная преступная сеть, состоящая из десятков человек, в том числе преподавателей Экономической академии Молдовы (ASEM), была раскрыта НАЦ и Антикоррупционной прокуратурой.

По информации НАЦ, в результате расследования была задокументирована деятельность нескольких членов сети, были получены аудио- и видеоматериалы, составившие доказательную базу. Коррупционный “бизнес” велся прямо у ворот учебного заведения. Так, посредники выявляли студентов, имеющих проблемы в учебе, и предлагали им за деньги решить эти вопросы. Впоследствии, получив деньги от учащихся, посредники шли к профессорам и отдавали им “долю”.

Во время расследования было установлено, что за один экзамен член группы получал от студента до 1000 леев, за оценку по практике – от 1000 до 1500 леев. Максимальные расценки – от 400 до 550 евро – были установлены за сдачу дипломной работы или мастерата. Таким образом, студенты получали от преподавателей фиктивные оценки, в большинстве случаев без присутствия на экзамене.

Хотя дело находится на начальном этапе, уже были выявлены ​​около 60 профессоров и других публичных лиц в ASEM, в отношении которых есть обоснованные подозрения в причастности к данному делу. Так, существуют аудиозаписи с их телефонными переговорами и свидетельства их встреч с членами преступной сети.

Прокурорами инициированы уголовные дела по фактам пассивной и активной коррупции. Во время обысков были найдены списки имен студентов, крупные суммы денег, полученные от них, имена получивших деньги профессоров. Девять человек, в том числе шесть профессоров ASEM и 3 посредника, были задержаны на 72 часа.

Стоит отметить, что на видеокамеру попал момент, когда один из подозреваемых по данному делу, в то время как офицеры НАЦ стучали в его дверь, чтобы провести обыски, через окно передавал сумки соседу через окно. Однако это не помогло: наведавшись и в эту квартиру, офицеры изъяли сумки. В них, как сообщил портал unimedia.info, оказалась внушительная сумма денег.