После обрушения дома в Атаках, власти Гагаузии решили проверить техническое состояние всех многоэтажек

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В Гагаузской автономии проверят техническое состояние всех многоэтажных домов. Об этом по итогам экстренного совещания с управлением по чрезвычайным ситуациям Гагаузии объявил и.о. башкана Гагаузии Вадим Чебан. Заседание было созвано в связи с обрушением части жилого дома в городе Атаки.

– В повестку дня был включён вопрос о проверке и инвентаризации всех многоэтажных жилых домов в АТО Гагаузия, также выявление проблемных домов с точки зрения их технического состояния, – написал на своей странице в Facebook Вадим Чебан, передаёт gagauzinfo.md.

По результатам совещания было подписано распоряжение председателя КЧС об организации работы местных комиссий по чрезвычайным ситуациям для «инвентаризации и проверки технического состояния всех многоэтажек и постоянного мониторинга их состояния». В дальнейшем представленная специалистами информация будет рассмотрена на заседании региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, накануне вечером в городе Атаки частично обрушился многоэтажный жилой дом. Жертв удалось избежать лишь потому, что за 3,5 часа до обрушения из здания были эвакуированы все люди. Предварительной причиной обрушения названы ошибки при строительстве дома, затопление подвала дома, а также снос жильцами несущих стен здания.