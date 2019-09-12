После обращения президента эксперты Роспотребнадзора проверят все винодельческие предприятия Молдовы, которые хотят поставлять продукцию в Россию (ФОТО, ВИДЕО)

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Игорь Додон посетил винзавод в селе Валя-Пержей Чимишлийского района. Предприятие создано в 1962 году, сейчас здесь трудятся 16 сотрудников. В цехе установлено современное оборудование производительностью около 385 тысяч декалитров вина, которое впоследствии экспортируется за рубеж и реализуется в торговых сетях нашей страны.

– Самая большая забота виноделов – расширение рынков сбыта на территории Российской Федерации. В ходе беседы подчеркнул, что моей важнейшей задачей является диверсификация рынков сбыта для местных производителей. В этом смысле я регулярно провожу переговоры с нашими партнерами в Российской Федерации. Так, после моего обращения эксперты Роспотребнадзора проверят все винодельческие предприятия Молдовы, которые хотят экспортировать продукцию на российский рынок. – отметил президент.

Глава государства также сообщил, что в ходе инспекционной поездки представителей Роспотребнадзора в нашу страну были проверены 11 винодельческих предприятий, а в начале октября ожидается приезд новой группы экспертов российского санитарного ведомства. Они продолжат проверки молдавских предприятий.