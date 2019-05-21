После неудачной попытки ограбить прокуратуру, вор совершил преступление на рынке в Страшенах

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Вчера утром представители прокуратуры сообщили в полицию о том, что через окно в здание прокуратуры проник неизвестный человек и устроил бардак в двух кабинетах, но ничего не украл.

Пресс-секретарь Генпрокуратуры Мария Виеру сообщила, что по данным материала дела, 19 мая 18-летний житель города Калараш проник, путём взлома окна, в здание прокуратуры Страшен. Он пытался украсть материальные ценности, однако не сделал этого, передаёт deschide.md.

– Согласно имеющейся информации, после этого случая мужчина отправился на территорию рынка в Страшенах, где проник в один из офисов и украл сумку, в которой находились деньги и ценные вещи на сумму 20 000 леев, – рассказала Виеру.

Молодой человек был задержан. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Примечательно, что подозреваемый фигурирует ещё в нескольких уголовных делах, связанных с кражами.