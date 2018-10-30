После несчастного случая на охоте в Яловенах полиция напоминает правила безопасности

Полиция РМ опубликовала список правил безопасности, которые обязаны соблюдать молдавские охотники во избежание несчастных случаев, подобных смерти 33-летнего охотника в Яловенском районе.

Раннее мы сообщали, что в селе Суручень во время охоты на уток 48-летний мужчина застрелил по ошибке 33-летнего приятеля в живот. Он доставил жертву в больницу, однако врачам не удалось спасти молодого человека. Охотник сообщил о трагедии полиции.

В связи с этим полиция напоминает, что согласно действующему законодательству охотиться имеет право лишь тот, кто имеет разрешение на оружие, а также охотничий билет и разрешение на индивидуальную охоту. Во избежание инцидентов с оружием, полиция рекомендует охотникам соблюдать следующие меры безопасности:

оружие может носить лишь тот, кто имеет соответствующее разрешение;

охотничье оружие можно использовать только в охотничьих фондах;

на охоте нужно использовать только исправное оружие;

во время передвижения за пределами охотничьих фондов оружие должно быть разряжено, демонтировано и зачехлено;

запрещено стрелять в населенных пунктах или поблизости от них;

запрещается направлять оружие на другого человека, даже если оно разряжено;

запрещено использование просроченных или поврежденных патронов, они должны быть переданы полиции для дальнейшего уничтожения;

категорически запрещается стрелять по размытой цели (в густом лесу, в туман, на закате, против солнца и т. д.);

не разрешено стрелять в направлении шума, так как такие выстрелы могут привести к тяжелым инцидентам.

разряжая или заряжая оружие, нужно направить его дуло вверх или в землю, а после зарядки оружие необходимо держать в безопасном месте;

во время передвижения на любом средстве транспорта оружие должно быть разряжено, демонтировано и зачехлено;

во время отдыха оружие должно находиться в устойчивом месте.

В случаях нахождения оружия или инцидентов, связанных с использованием оружия, следует немедленно звонить в службу 112.