После несчастного случая на охоте в Яловенах полиция напоминает правила безопасности

После несчастного случая на охоте в Яловенах полиция напоминает правила безопасности

Полиция РМ опубликовала список правил безопасности, которые обязаны соблюдать молдавские охотники во избежание несчастных случаев, подобных смерти 33-летнего охотника в Яловенском районе.

Раннее мы сообщали, что в селе Суручень во время охоты на уток 48-летний мужчина застрелил по ошибке 33-летнего приятеля в живот. Он доставил жертву в больницу, однако врачам не удалось спасти молодого человека. Охотник сообщил о трагедии полиции.

В связи с этим полиция напоминает, что согласно действующему законодательству охотиться имеет право лишь тот, кто имеет разрешение на оружие, а также охотничий билет и разрешение на индивидуальную охоту. Во избежание инцидентов с оружием, полиция рекомендует охотникам соблюдать следующие меры безопасности:

  • оружие может носить лишь тот, кто имеет соответствующее разрешение;
  • охотничье оружие можно использовать только в охотничьих фондах;
  • на охоте нужно использовать только исправное оружие;
  • во время передвижения за пределами охотничьих фондов оружие должно быть разряжено, демонтировано и зачехлено;
  • запрещено стрелять в населенных пунктах или поблизости от них;
  • запрещается направлять оружие на другого человека, даже если оно разряжено;
  • запрещено использование просроченных или поврежденных патронов, они должны быть переданы полиции для дальнейшего уничтожения;
  • категорически запрещается стрелять по размытой цели (в густом лесу, в туман, на закате, против солнца и т. д.);
  • не разрешено стрелять в направлении шума, так как такие выстрелы могут привести к тяжелым инцидентам.
  • разряжая или заряжая оружие, нужно направить его дуло вверх или в землю, а после зарядки оружие необходимо держать в безопасном месте;
  • во время передвижения на любом средстве транспорта оружие должно быть разряжено, демонтировано и зачехлено;
  • во время отдыха оружие должно находиться в устойчивом месте.

В случаях нахождения оружия или инцидентов, связанных с использованием оружия, следует немедленно звонить в службу 112.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md