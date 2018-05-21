После фиаско на выборах Раду поспешила ретироваться из примэрии

Так называемый независимый кандидат, активно поддерживаемая демократами, несмотря на административный ресурс и продвижение провластными СМИ не смогла заручиться поддержкой необходимого количества кишиневцев и заняла всего лишь третье место на выборах генерального примара муниципия Кишинев.

В данной связи уже сегодня Раду направила официальные обращения для ее освобождения от занимаемой ранее в примэрии должности и.о. примара. Об этом экс-кандидат написала на своей странице в соцсети, поблагодарив своих уже бывших коллег, а также граждан.

Напомним, что вопреки соцопросам, прочившим Раду второе место, в ходе голосования она получила 17,65% голосов избирателей и заняла третью строчку. На первом месте с отрывом в 9% расположился Ион Чебан, на втором – Андрей Нэстасе. Им предстоит побороться за победу во втором туре выборов, который, напомним, пройдет 3 июня.