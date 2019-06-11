После дождей в Молдове наступит аномальная жара до +34: синоптики объявили жёлтый код

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На прошлой неделе ливневые дожди, а местами град, прошлись практически во всех районах страны, а уже на этой неделе жителей Молдовы ждёт другая напасть – аномальная жара. В связи с этим синоптики объявили жёлтый код. Согласно их прогнозам, на этой неделе воздух прогреется до +34 градусов.

Согласно сообщению Государственной гидрометеорологической службы, в период с 11 по 16 июня на большей части территории страны ожидается повышение максимальной температуры воздуха до 33-34 градусов.