После апокалипсиса на севере стихия обрушилась и на юг Молдовы

После апокалипсиса на севере стихия обрушилась и на юг Молдовы

После обеда 3 июля помощь сотрудников ГИЧС понадобилась и на юге страны. Там от разгула стихии пострадали Кагульский, Бессарабский, Штефан-Водский, Каушанский районы, а также Гагаузия. 

В Бессарабке деревья упали на дороги, дома, газопроводы. Аналогичная ситуация сложилась и в Комрате.

Кроме того, сильный ветер сорвал листы шифера и повредил крыши домов и районной больницы в Бессарабке. В Сэицах Каушанского района от ветра пострадала крыша спортзала в местной гимназии. В Чадыр-Лунге спасатели разблокировали две машины и газовую трубу от упавших на них деревьев.

Не обошлось без отключения электричества. Обесточенными оказались 85 населенных пунктов.

Спасатели работают на юге страны в усиленном режиме. Специальные комиссии оценивают причиненный ущерб.

 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md