После апокалипсиса на севере стихия обрушилась и на юг Молдовы

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После обеда 3 июля помощь сотрудников ГИЧС понадобилась и на юге страны. Там от разгула стихии пострадали Кагульский, Бессарабский, Штефан-Водский, Каушанский районы, а также Гагаузия.

В Бессарабке деревья упали на дороги, дома, газопроводы. Аналогичная ситуация сложилась и в Комрате.

Кроме того, сильный ветер сорвал листы шифера и повредил крыши домов и районной больницы в Бессарабке. В Сэицах Каушанского района от ветра пострадала крыша спортзала в местной гимназии. В Чадыр-Лунге спасатели разблокировали две машины и газовую трубу от упавших на них деревьев.

Не обошлось без отключения электричества. Обесточенными оказались 85 населенных пунктов.

Спасатели работают на юге страны в усиленном режиме. Специальные комиссии оценивают причиненный ущерб.