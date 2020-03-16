Послание президента к нации: полная версия на русском языке (ВИДЕО)

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Послание Президента Республики Молдова Игоря Додона к гражданам РМ в связи с ситуацией с коронавирусом.

Уважаемые сограждане!

Я обращаюсь к вам с этим посланием в связи с кризисом из-за пандемии коронавируса, через который РМ проходит вместе со всем миром. Многие мировые лидеры отмечают, что ситуация вызывает тревогу. ВОЗ предупреждает о риске миллионов случаев заболевания и большом числе летальных исходов, если население и власти каждой страны не будут работать сообща.

Страны с сильной экономикой, с передовой медициной упустили ситуацию из-под контроля и теперь отчаянно борются за то, чтобы остановить рост числа новых случаев. Но мы должны быть искренними и реально смотреть на вещи – Молдова менее сильна и с экономической, и с социальной точек зрения, чем эти страны, поэтому мы должны быть еще более внимательными, еще более жесткими в решениях и действиях.

Жизненно важно сейчас остановить распространение вируса, чтобы мы не оказались в ситуации, когда медицинская система страны окажется заблокированной, врачи будут истощены, а весь этот кризис выйдет из-под контроля.

Жесткие меры, принятые до сих пор Высшим советом безопасности и правительством, позволили ограничить распространение инфекции и, как следствие, до сегодняшнего дня у нас относительно небольшое число подтвержденных случаев, но их могло быть еще меньше, если бы некоторые из инфицированных проявили бы ответственность и не передавали вирус, не заботясь о собственном здоровье и о здоровье близких.

Мы остановили авиарейсы и ограничили доступ в страну быстрее, чем это сделали многие страны. Возможно, мы приняли некоторые меры, которые ограничили отдельные права граждан, но эти меры оказались правильными и существенными для приостановления распространения коронавируса.

Хочу проинформировать вас, что параллельно мы обратились за помощью к нашим внешним партнерам, и уже получили или получим помощь от Румынии, Российской Федерации, Китая, США. Эти страны оперативно отреагировали на призыв РМ, и я уверен, что так же поступят и другие наши внешние партнеры, если нам придется обратиться и к ним.

Все эти меры действуют, и они ограничили распространение вируса, нам удалось отложить апогей кризиса, лучше подготовиться и защититься. Однако появление случаев местного заражения свидетельствует о том, что мы вступаем в новый этап, чрезвычайный, который требует от нас новых мер для приостановления распространения вируса внутри страны. Мы не станем медлить с принятием этих решений, даже ограничительных, если понадобится, для того, чтобы защитить здоровье и жизнь граждан.

Я обращаюсь ко всем вам с призывом к реализму, солидарности, ответственности и патриотизму. Давайте не позволять панике завладеть над нашими инстинктами, давайте не толпиться в магазинах, не мешать деятельности врачей, не сводить на «нет» действия властей, не вести себя плохо друг с другом, не распространять фальшивые и тревожные новости, потому что от всего этого мы можем заболеть как нация еще больше, чем от коронавируса!

Хочу также призвать к солидарности и к заботе о людях третьего возраста. Это наши сограждане, которые могут быть более подвержены этому вирусу. Давайте все вместе поможем им оставаться здоровыми и после кризиса, чтобы мы могли снова их обнять, чтобы они могли обнять своих внуков, и чтобы мы радовались друг другу еще много лет.

Мы можем оказать им существенную помощь и защитить их, не подвергая их безответственным контактам. У нас уже есть случаи, когда наши сограждане, приехавшие из пораженных вирусом зон, поставили под угрозу своих родителей, бабушек и дедушек, близких пожилых людей. Вести себя так – цинично и преступно, а сожаления, которые могут последовать за этим, никого не спасут! Вы будете оплакивать их и плакать сами, но время назад будет уже не вернуть. Подумайте прямо сейчас, сделали ли вы всё для того, чтобы защитить своих близких, или вы относитесь к той категории людей, которые уверены, что с ними такое точно не произойдет?

Уважаемые сограждане!

В качестве Президента Республики Молдова и главы Высшего совета безопасности я принял решение обратиться к правительству с просьбой сделать необходимый запрос в адрес парламента для введения чрезвычайного положения во всей стране.

Мы должны принять эту меру для того, чтобы государственные учреждения могли действовать максимально быстро, чтобы не было бюрократических препятствий, а если мы вдруг столкнемся с тревожным ростом числа подтвержденных случаев в каких-то зонах, чтобы мы могли немедленно принять необходимые решения для изоляции очагов. Заверяю граждан, что обо всех принятых мерах будет детально сообщено, чтобы каждый был в курсе.

Также хотел бы выступить с рядом призывов и уточнений для предупреждения распространения коронавируса, а также во избежание паники, которая может причинить огромный урон.

1. Прошу предпринимателей быть солидарными с гражданами и не повышать цены на лекарства, продовольственную продукцию и другие товары первой необходимости для граждан. Подобное повышение цен в этой ситуации – цинично и даже преступно, если у граждан не будет доступа к самому необходимому. Мы не допустим этого и готовы ввести крайне жесткие меры для фирм, которые захотят заработать на страданиях людей! 2. Знаю, что наша банковская среда очень выросла и стала гораздо более профессиональной за последние годы. Уверен, что она готова справиться с этим кризисом и помочь гражданам, которые могут пострадать в результате сложившейся ситуации. Прошу все банки рассмотреть возможность пересмотра сроков выплат по кредитам или оказания других послаблений, чтобы граждане могли справиться с негативными финансовыми последствиями, спровоцированными той ситуацией, в которой мы все находимся. 3. Уважаемые учителя, дорогие функционеры! Вне зависимости от того, сидите ли вы сейчас дома, или работаете по сокращенному графику, прошу вас всецело выполнять свой долг, принимая все меры для недопущения распространения вируса, но, в то же время, найдя возможность для того, чтобы работать в режиме онлайн и снизить ущерб от возможного продления ограничения каждодневной деятельности. 4. Уважаемые граждане – вас прошу соблюдать правила гигиены, карантин, сидеть дома. Государство поможет вам всем, чем сможет, но прежде всего вы должны сделать всё для того, чтобы защититься от заражения и защитить от этого и других. Чаще звоните родителям, оказывайте им помощь, помогайте продуктами, деньгами. Пришло время вспомнить знаменитую фразу Кеннеди: «Не спрашивай, что твоя страна может сделать для тебя, спроси, что ты можешь сделать для своей страны». 5. Также прошу полицейских и таможенников обеспечить карантинный режим, строго проверять людей, которые возвращаются из-за границы. До сих пор вы отлично справлялись, несмотря на высокий риск, а от того, как вы дальше будете исполнять свой долг, очень сильно зависит здоровье населения. 6. Наших сограждан за границей, которые также переживают непростые времена, прошу осознать важность тех действий, которые они могут предпринять для того, чтобы защитить самих себя и своих близких в нашей стране. Поверьте, что сейчас вы в большей безопасности там, где вы находитесь, чем если вы отправитесь в путь и застрянете на границе. 7. Обращаюсь также к представителям Церкви, которые молитвой, состраданием и солидарностью могут существенно помочь населению. Мы готовы помочь вам с широким доступом к СМИ, к онлайн-среде, чтобы большое количество граждан имели доступ к службам, но не подвергались при этом риску заражения. 8. Еще одно послание – к СМИ. Должен отметить профессионализм многих журналистов и то, как эффективно они информируют население о мерах недопущения распространения пандемии. Вместе с тем, есть еще некоторые случаи, когда средства массовой информации публикуют новости, которые оказываются ложными, которые пугают население случаями массового заражения и летальными исходами. Эта дезинформация действует быстрее и сильнее, чем сам коронавирус, провоцируя панику и страх, что, в свою очередь, может привести к принятию неправильных решений некоторыми гражданами, может сломить медиков и других служащих, которые борются с эпидемией. Давайте помогать гражданам быть правильно информированными, а не пугать их негативными и ложными данными! 9. Снова обращаюсь с посланием к политическому классу. Кризис, через который мы все проходим, обязывает нас отложить в сторону всякую политическую борьбу и найти лучшие конструктивные решения для того, чтобы помочь гражданам. Были представители оппозиционных партий, которые выступили с конструктивными предложениями, мы их проанализировали, а полезные – внедрили. Однако есть и такие политики в оппозиции, которые еще не поняли, через какой кризис проходит страна, которые распространяют фейки об эволюции ситуации, манипулируют общественным мнением и безответственно способствуют распространению паники, а вместе с ней, в том числе, распространению вируса. Есть и такие политики, которые отчаянно ждут первых случаев смертей и даже предсказывают их на своих страницах в соцсетях в желании цинично воспользоваться этим кризисом. Давайте хотя бы в условиях этого вызова для нашего общества прекратим борьбу, политические спекуляции, необоснованную критику, распространение паники и дезинформацию. Способствуйте спасению страны, не пытайтесь ее развалить. Политики приходят и уходят, страна и народ должны остаться! 10. В заключение, чтобы подчеркнуть важность этого послания, хочу обратиться к врачам. Браво вам! Вы продемонстрировали храбрость, жертвенность, патриотизм. Вам – всё уважение и вся наша поддержка. Заверяю вас, что страна никогда не забудет героев этого времени!

Уважаемые сограждане!

Предстоит очень важный, критический период, и мы готовы сделать всё для того, чтобы максимально защитить здоровье населения. Призываю вас доверять властям и соблюдать наши рекомендации. Знаю, что вы обеспокоены, в том числе тем, что будет после того, как этот кризис пройдет, как он затронет нас в экономическом и в социальном планах. Мы уже начали работать в этом направлении, чтобы защитить вас, но прежде всего мы должны остановить распространение этого вируса и выйти из этого кризиса. Потом мы найдем решения для всего остального, главное – чтобы мы были здоровы!

Мы выдержали многие сложные испытания как страна и как народ. Выдержим и сейчас, если будем солидарными и дисциплинированными!

Желаю вам всем крепкого здоровья!

ПЕРЕВОД, СУБТИТРИРОВАННОЕ ВИДЕО: “АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ В МОЛДОВЕ”