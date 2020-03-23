“Посиделки” на заправках “прикроют”. Кику: “Это недопустимо!” (ВИДЕО)

“Посиделки” на заправках “прикроют”. Кику: “Это недопустимо!” (ВИДЕО)

Деятельность заправок в Молдове не ограничена, однако многие экономические агенты ошибочно расценили постановление комиссии по чрезвычайным ситуациям и продолжили оказывать услуги питания клиентам. Это привело к тому, что в условиях закрытых ресторанов и баров в нашей стране граждане решили восполнить этот “пробел” на АЗС. 

Премьер-министр Ион Кику заявил, что это недопустимо. Правительство вмешается в эту ситуацию, заверил премьер.

– Многие АЗС предоставляют услуги питания, делают кофе и так далее. Эта деятельность запрещена, в том числе для заправок. Сотрудники МВД проследят за исполнением этого запрета. Не допускать скопления людей – лучшая возможность остановить распространение этого вируса, – сказал он. 

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