“Посиделки” на заправках “прикроют”. Кику: “Это недопустимо!” (ВИДЕО)

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Деятельность заправок в Молдове не ограничена, однако многие экономические агенты ошибочно расценили постановление комиссии по чрезвычайным ситуациям и продолжили оказывать услуги питания клиентам. Это привело к тому, что в условиях закрытых ресторанов и баров в нашей стране граждане решили восполнить этот “пробел” на АЗС.

Премьер-министр Ион Кику заявил, что это недопустимо. Правительство вмешается в эту ситуацию, заверил премьер.

– Многие АЗС предоставляют услуги питания, делают кофе и так далее. Эта деятельность запрещена, в том числе для заправок. Сотрудники МВД проследят за исполнением этого запрета. Не допускать скопления людей – лучшая возможность остановить распространение этого вируса, – сказал он.

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