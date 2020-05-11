«Пошутили»: двое подростков сообщили о «бомбе» на крыше Цирка

«Пошутили»: двое подростков сообщили о «бомбе» на крыше Цирка

Звонок поступил в службу 112 в первой половине дня. Неизвестные сообщили, что на крыше Цирка заложена бомба.

На место происшествия выехали представители специализированных служб. Зону оцепили. Подозрительные объекты, однако, найдены не были.

В результате следственных мероприятий удалось установить авторов звонка. Ими оказались двое подростков из Кишинева – 13 и 16 лет.

Органы правопорядка устанавливают все обстоятельства случившегося.

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