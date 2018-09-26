Пошли за долгом, а пришли с побоями: два брата были жестоко избиты односельчанами (ВИДЕО)

Двое жителей села Киркаешты Каушанского района обратились в полицию с жалобой после того, как были жестоко избиты. По словам пострадавших, они отправились к односельчанам с тем, чтобы те вернули им долг, но в ответ получили драку.

Инцидент произошёл в ночь на 23 сентября, когда братья вместе с ещё 3 приятелями отправились к односельчанину, чтобы вернуть деньги, отданные ранее в долг, передаёт protv.md. Однако вместо денег один из займодателей получил несколько ударов. И на этом история не закончилась – односельчане отправились «навестить» жертву, посчитав, что он недостаточно был избит. По словам пострадавшего, одним из обидчиков является супруг местного мэра.

– Они вошли в дом, я даже не успел встать со стула. Они начали бить меня дубинками. У меня вся спина в ушибах, челюсть сломана и ухо. Отец вызвал полицию и скорую. Нас взяли в больницу, там же мы дали показания для полиции, – сообщил потерпевший.

Согласно полученной информации, в драке были задействованы 12 человек, а в ход шли не только кулаки, но и куски дерева и железа. Инспекторат полиции Каушан возбудил уголовное дело по этому факту. Правоохранители утверждают, что им известно, кто стал инициатором драки – ранее этот человек был судим за аналогичные преступления и отбывал срок в России. Виновным грозит до 7 лет лишения свободы.