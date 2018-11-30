Пошли под снос: в центральных парках Кишинёва демонтируют киоски и ларьки (ФОТО)

С задержкой в несколько недель экономические агенты всё же начали демонтаж киосков и торговых лотков на территории парка «Штефан чел Маре» и сквера Кафедрального собора.

Следуя предписаниям местной публичной администрации, экономические агенты начали демонтировать киоски, которые должны были быть снесены ещё в конце октября. Таким образом, с территории центральных парков столицы будут убраны 4 мелкорозничные точки, передаёт unimedia.info.

Экономические агенты заверили, что будут проводить работы даже ночью. Если до завтрашнего утра территория не будет расчищена, снос будет осуществлён в принудительном порядке.