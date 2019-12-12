Пошли под снос: по всему городу демонтируют табачные киоски (ФОТО)

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Претура Ботаники ведёт работы по демонтажу сигаретных киосков, расположенных менее чем в 200 метрах от учебных и медицинских учреждений. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил вице-претор сектора Юрий Витнянский.

По словам Витнянского, на данный момент идет снос киоска, расположенного по адресу: ул. Зелинского, 20. До конца недели в секторе Ботаника будут демонтированы 14 таких киосков.

Аналогичные работы проводятся и в Центре. Как сообщил вице-претор этого сектора Дмитрий Митиогло, уже были демонтированы 7 киосков. Еще два устранили нарушения, отказавшись от продажи сигарет.

Киоски демонтируют и в остальных секторах города. Стоит отметить, что до сих пор были демонтированы уже 35 ларьков. В начале недели от ответственных лиц этого потребовал генеральный примар Кишинева Ион Чебан