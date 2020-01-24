Пошли на кражу, чтобы выпить: двое рецидивистов обворовали односельчанина

Пошли на кражу, чтобы выпить: двое рецидивистов обворовали односельчанина

В милицию обратился 40-летний житель села Цыбулёвка Дубоссарского района. Мужчина сообщил, что на территории его домовладения побывали неизвестные. Наживой воров стали электроинструменты: перфоратор, триммер, бензопила и точильный станок.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий были задержаны двое односельчан заявителя, пишет mvdpmr.org. Ранее судимые мужчины 51 и 58 лет воспользовались отсутствием хозяина дома, а краденое спрятали на территории соседнего заброшенного строения. Как пояснили подозреваемые, добычу они надеялись обменять на вино.

По факту хищения проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Незаконно присвоенное имущество будет изъято и возвращено владельцу.

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