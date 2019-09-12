Пошёл по преступной дорожке: в столице 13-летний рецидивист угрожал мальчику ножом, чтобы отобрать телефон (ВИДЕО)

Пошёл по преступной дорожке: в столице 13-летний рецидивист угрожал мальчику ножом, чтобы отобрать телефон (ВИДЕО)

Следователи Инспектората полиции сектора Ботаника задержали 13-летнего подростка из Кагульского района, подозреваемого в разбойном нападении и краже.

Как сообщает пресс-служба Управления полиции муниципия Кишинёв, 28 июля к правоохранителям обратились родители 11-летнего мальчика, сообщив, что неизвестный напал на их ребёнка и украл у него мобильный телефон. Прибывшие на место происшествия оперативники установили, что юный злоумышленник угрожал мальчику ножом и отобрал у него телефон Samsung стоимостью 6 700 леев.

На основании статьи 188 УК РМ «Разбой» было возбуждено уголовное дело. Вскоре подозреваемый был идентифицирован и задержан. Им оказался 13-летний подросток. В ходе расследования выяснилось, что ранее, находясь в парке «Долина роз», он украл квадроцикл стоимостью 15 000 леев.

Юный вор признал свою вину и сообщил правоохранителям, что украденное имущество он продал по символическим ценам и успел уже потратить заработанные преступным путём деньги. Примечательно, что ранее юноша совершал бесчисленное количество преступлений.

Полицейским удалось отыскать украденное. Вскоре оно будет возвращено законным владельцам. Несовершеннолетний находится на свободе, но в его отношении возбуждены два уголовных дела по фактам кражи и разбойного нападения, которые, согласно действующему законодательству, наказываются лишением свободы до 8 лет.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md