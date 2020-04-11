Пошёл на обгон и не справился с управлением: в аварии в Рыбнице пострадал пассажир

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Авария произошла в селе Ержово Рыбницкого района. Водитель автомобиля Nissan шёл на обгон автомобиля Mercedes.

Мужчина не справился с управлением и зацепил бампер Mercedes, который собирался поворачивать. Затем Nissan откинуло на бордюр, и автомобиль вылетел в кювет.

Водитель не пострадал, пассажира доставили в больницу, пишет пресс-служба МВД ПМР. Все, кто находился в автомобиле Mercedes, травм не получили.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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