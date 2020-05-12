Посетители из России, ЕС и США: сайт проекта «Онлайн-образование» быстро набирает популярность

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С момента запуска проекта «Онлайн-образование» количество уникальных просмотров онлайн-уроков достигло более чем 400 тысяч, а менее чем за неделю цифровую библиотеку educatieonline.md посетили более 20 000 человек.

Об этом сообщил генеральный примар Кишинева Ион Чебан. Он также рассказал, что 80% пользователей сайта – из Республики Молдова, 17% – из Румынии. Зарегистрированы просмотры из Украины, США, Италии, России, Германии и других стран.

– В настоящее время онлайн-библиотека платформы дистанционного обучения содержит 1200 видеоуроков, более 500 учебных пособий и 260 цифровых книг. На первом этапе проекта «Онлайн-образование» будет загружено в общей сложности 2000 уроков, – отметил градоначальник.

Онлайн-уроки доступны на каналах Youtube и транслируются тремя операторами телевидения IPTV, а также вещателями с национальным покрытием. За новостями о проекте «Онлайн-образование» можно следить в социальных сетях.

– Проект «Онлайн-образование» будет расширен до национального уровня: на нем появится комплексный дидактический контент для нового учебного года 2020-2021. Для этого примария Кишинева подпишет соглашение о сотрудничестве с Министерством образования, культуры и исследований, – рассказал Ион Чебан.

Стоит отметить, что в создании контента для educatieonline.md приняла участие и вице-примар Кишинева Анжела Кутасевич: она записала 4 урока математики для третьего класса.

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