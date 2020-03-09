“Посетителей не впускать, военных не выпускать, массовые мероприятия не проводить”: распоряжение Гайчука в связи с коронавирусом (ФОТО)

0

Министр обороны Виктор Гайчук распорядился запретить доступ в подразделения Национальной армии посторонних лиц и посетителей (родственников военнослужащих). Кроме этого, временно запрещено отпускать военных в отпуск и проводить массовые мероприятия.

Такое решение было принято в связи с высоким уровнем распространения острых респираторных вирусных инфекций, а также в связи с первым выявленным случаем коронавируса нового типа в Республике Молдова, сообщает пресс-служба Министерства обороны РМ.

По словам начальника Военного инспектората Виктора Пырцынэ, в целях предотвращения COVID-19, специалисты медицинского подразделения армии проводят информационные мероприятия во всех гарнизонах, в рамках которых распространяют листовки с важными данными о коронавирусе. Кроме того, были подготовлены все средства персональной защиты (одноразовые костюмы химзащиты, защитные очки, маски, бахилы, хирургические костюмы), которые будут переданы в медицинские учреждения.

Виктор Пырцынэ также отметил, что на основании Соглашения между Правительством РМ и организацией НАТО о развитии потенциала по смягчению биологических рисков в нашей стране Национальная армия получила специальное оборудование для обработки (надувная камера DD-04). Военнослужащие прошли инструктаж по работе с оборудованием.

Военный инспекторат Министерства обороны настоятельно призывает военный и гражданский персонал Национальной армии строго соблюдать правила гигиены и рекомендации врачей, избегать контактов с людьми, страдающими острыми респираторными инфекциями, избегать поездок за границу, не посещать многолюдные места, часто мыть руки, использовать индивидуальную защитную маску. Кроме этого, в случаях появления первых симптомов респираторной инфекции, следует в срочном порядке обратиться к врачу.