Посетитель столичного тира выстрелил себе в голову

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41-летний мужчина скончался в больнице от огнестрельного ранения в голову. Трагедия произошла вчера вечером в стрелковом клубе на бул. Дечебал столичного сектора Ботаника.

Как пишет deschide.md, накануне мужчина пришёл в тир, взял пули и пошёл стрелять. В помещении он находился с сотрудником клуба, который наблюдал в бинокль, как мужчина стрелял из спортивного оружия. Выстрелив около 49 раз по мишени, посетитель следом выстрелил себе в голову.

На место трагедии прибыла машина скорой помощи, но, к сожалению, врачи не смогли спасти жизнь мужчины. Он скончался на больничной койке вскоре после госпитализации, пишет источник.

Полиция склоняется к версии о самоубийстве. Известно, что погибший оставил несколько прощальных сообщений друзьям, родственникам, а также своему лечащему врачу.