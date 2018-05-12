Посетитель столичного парка запечатлел, как по тротуарам разъезжает машина (ВИДЕО)

Посетитель столичного парка запечатлел, как по тротуарам разъезжает машина (ВИДЕО)

Автомобиль марки Рено медленно проехал средь бела дня по пешеходной части в парке Дендрарий.

Видеозапись опубликовал пользователь соцсети в общедоступной группе в Facebook «Город без маршруток». Он возмущён тем, что “в парке запрещено даже на велосипедах кататься, а начальство ездит на машине”. Автомобиль проехал по тротуару мимо гуляющих пенсионеров и мам с колясками. Автор видео утверждает, что за рулём автомобиля находился “начальник парка”, по крайней мере, такую информацию он получил у охраны.

Мнения пользователей социальной сети разделились. Некоторые не видят в этом ничего страшного, а некоторые считают, что это непозволительно даже начальству парка.

– То же самое наблюдала и в Ботаническом саду,

– Работник едет аккуратно, никому не мешает! В чем проблема? Или лучше, как на Валя Морилор? Катаются по 100500 велосипедистов, из которых 70% ездят с крутой скоростью, подвергая жизни прохожих опасности. Особенно детей. 

– Закон или правило все должны соблюдать, неважно, кто ты и какую должность занимаешь, – пишут они.

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