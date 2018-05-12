Посетитель столичного парка запечатлел, как по тротуарам разъезжает машина (ВИДЕО)

Автомобиль марки Рено медленно проехал средь бела дня по пешеходной части в парке Дендрарий.

Видеозапись опубликовал пользователь соцсети в общедоступной группе в Facebook «Город без маршруток». Он возмущён тем, что “в парке запрещено даже на велосипедах кататься, а начальство ездит на машине”. Автомобиль проехал по тротуару мимо гуляющих пенсионеров и мам с колясками. Автор видео утверждает, что за рулём автомобиля находился “начальник парка”, по крайней мере, такую информацию он получил у охраны.

Мнения пользователей социальной сети разделились. Некоторые не видят в этом ничего страшного, а некоторые считают, что это непозволительно даже начальству парка.

– То же самое наблюдала и в Ботаническом саду, – Работник едет аккуратно, никому не мешает! В чем проблема? Или лучше, как на Валя Морилор? Катаются по 100500 велосипедистов, из которых 70% ездят с крутой скоростью, подвергая жизни прохожих опасности. Особенно детей. – Закон или правило все должны соблюдать, неважно, кто ты и какую должность занимаешь, – пишут они.