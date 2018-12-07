Посетитель столичного бара скончался при невыясненных обстоятельствах (ВИДЕО)

Посетитель столичного бара скончался при невыясненных обстоятельствах (ВИДЕО)

Труп мужчины был обнаружен посетителями одного из столичных баров у входа в заведение. Инцидент произошёл на этой неделе в секторе Рышкановка.

На место происшествия прибыли сотрудники частной охранной фирмы, машина скорой помощи и полицейский экипаж. Врачи констатировали смерть мужчины, однако причину гибели установить не удалось.

По словам пресс-секретаря столичного инспектората полиции Натальи Стати, на теле жертвы не было обнаружено признаков насильственной смерти. Тело было направлено на судебно-медицинскую экспертизу, пишет canal3.md.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства произошедшего.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md