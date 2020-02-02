Поручения премьера: пополнить рацион детей витаминами и взять под контроль цены на медикаменты

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Премьер-министр Ион Кику созвал в воскресенье внеочередное заседание Национальной комиссии по общественному здоровью. На нем были представлены меры по предупреждению распространения коронавируса, эпидемия которого вспыхнула в Китае.

Так, министр Виорика Думбрэвяну сообщила данные о распространении инфекции в Европе и вблизи Республики Молдова и рассказала о мерах, предпринятых для выявления инфицированных лиц. Министр отметила важность повышения бдительности и подготовки медицинских специалистов. Также она сообщила, что Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты пополнило национальные запасы лекарств. Думбрэвяну проинформировала премьера и о постоянном диалоге с Посольством Китая в Республике Молдова, чтобы быть в курсе распространения эпидемии и решений, выявленных китайскими специалистами.

В то же время Национальное агентство общественного здоровья сообщило о результатах мониторинга эпидемиологической ситуации в стране. Показатели заболеваемости в настоящее время ниже, чем в 2019 году, а медико-санитарные учреждения располагают всем необходимым для борьбы с сезонными заболеваниями. Директор учреждения Николай Фуртунэ отметил, что власти полностью контролируют ситуацию, и вероятность распространения коронавируса в Молдова невысока.

Представитель ВОЗ в Молдове Игорь Поканевич уточнил рекомендации организации по предотвращению распространения коронавируса и процедуре его лечения.

Министр внутренних дел Павел Войку представил действия, предпринятые министерством, в том числе инструктаж пограничников и сотрудников НИП, а также их обеспечения специальным оборудованием.

Об предпринятых мерах также сообщили: директор Национального агентства общественного здоровья Николай Фуртунэ, директор Таможенной службы Сергей Бурдужа и директор НАБПП Владислав Котич.

Вице-премьер по реинтеграции Александр Фленкя и министр Виорика Думбрэвяну представили информацию о эпидемиологической ситуации на левом берегу Днестра.

Премьер-министр потребовал от вице-премьера Сергея Пушкуцы и министра Корнелиу Поповича найти финансовые ресурсы для пополнения рациона питания детей в школах и детских садах фруктами, а также распорядился контролировать цены на лекарства с повышенным спросом.

В завершение заседания Ион Кику призвал государственные учреждения действовать организованно, а руководителей – быть максимально внимательными.

– Мы должны действовать организованно и интенсивно сотрудничать с ВОЗ и нашими коллегами из соседних государств, – подчеркнул он.