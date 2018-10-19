Porsche разбился в «хлам» после столкновения с другой легковушкой у Измаильского моста (ФОТО)

Авария произошла сегодня, 19 октября, на улице Измаил, возле консульства Румынии в Молдове.

Автомобиль класса люкс, который двигался по улице Измаил, врезался в легковушку марки Mitsubishi. Как всё произошло и кто виновен в столкновении, пока остаётся неизвестным.

Фотографии были опубликованы очевидцем ДТП в группе «Город без маршруток». По его словам, в результате аварии никто серьёзно не пострадал. Органы правопорядка выясняют все причины ДТП.

Напомним, что недавно в Рышканском районе произошла ужасная авария, в результате которой один человек находится при смерти.