Porsche разбился в «хлам» после столкновения с другой легковушкой у Измаильского моста (ФОТО)

Авария произошла сегодня, 19 октября, на улице Измаил, возле консульства Румынии в Молдове.
Автомобиль класса люкс, который двигался по улице Измаил, врезался в легковушку марки Mitsubishi. Как всё произошло и кто виновен в столкновении, пока остаётся неизвестным.
Фотографии были опубликованы очевидцем ДТП в группе «Город без маршруток». По его словам, в результате аварии никто серьёзно не пострадал. Органы правопорядка выясняют все причины ДТП.
Напомним, что недавно в Рышканском районе произошла ужасная авария, в результате которой один человек находится при смерти.
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