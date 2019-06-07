Порядка 15 тысяч лицеистов сдают сегодня экзамен по языку обучения

Порядка 15 тысяч лицеистов сдают сегодня экзамен по языку обучения

14878 лицеистов сдают сегодня, 7 июня, экзамен на степень бакалавра по языку обучения. 

Следующий экзамен состоится 11 июня. Тогда выпускники пройдут тестирование по иностранному языку.

14 июня 7761 кандидат сдаст экзамен по математике, 8106 – по истории. 259 кандидатов, обучающихся в лицеях со спортивным профилем, и 483, обучающихся в творческих учебных заведениях, сдадут экзамены по своему профилю.

18 июня юноши и девушки сдадут экзамен по предмету на выбор, а последнее тестирование пройдет 21 июня для лицеистов, обучающихся на гагаузском, болгарском или украинском языках, пишет moldpres.md.

Напомним, БАК начался 4 июня и продлится до 21 числа. Окончательные результаты будут оглашены по завершении всех экзаменов.

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