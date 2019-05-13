Порядка 1000 бездомных собак пройдут процедуру стерилизации

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Через неделю в Кишинёве начнётся кампания по стерилизации бездомных собак. За две недели планируется провести операции около 1000 четвероногим. Помимо уличных собак, бесплатную стерилизацию предлагают и питомцам, у которых есть хозяева.

По данным властей, идея кампании принадлежит международной организации, в состав которой входит около 15 специалистов. Они будут проводить подготовку специалистов из Кишинёва, передаёт jurnal.md.

В планах организации – стерилизовать по 100 собак в день. Это уже вторая кампания по стерилизации, проводимая в столице в этом году.