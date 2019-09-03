Пора доставать тёплые вещи: на этой неделе обещают похолодание

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Пришло время менять гардероб и доставать более тёплые вещи, так как синоптики обещают, что на этой неделе в Молдове похолодает.

Так, в среду, 4 сентября, столбики термометров поднимутся максимум до +22 градусов. Разница ощутимая по сравнению с сегодняшним днём, передаёт zugo.md. Кроме этого, синоптики предупреждают о возможных грозах.

По данным Государственной гидрометеорологической службы, в конце недели снова будет безоблачно, а температура составит в среднем +26 градусов, передаёт agora.md.