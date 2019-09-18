Попытка украсть нижнее бельё в магазине закончилась для тираспольчанки неудачей

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Инцидент произошёл в бутике, расположенном в центре города Бендеры. 41-летнюю подозреваемую задержали, ей грозит уголовное наказание.

Подолгу задерживаясь у витрин, женщина с интересом рассматривала кружевные предметы нижнего белья. Как только продавец отвлеклась, она аккуратно сняла с вешалки понравившиеся два комплекта и спрятала их под курткой, которую держала в руке. Затем прихватила ещё один. Решив, что обновок достаточно, «покупательница» поспешила уйти. Она и не подозревала, что работник торговой точки успела заметить её действия.

На выходе продавец попросила посетительницу показать, что скрывается в руке под верхней одеждой. Тогда правонарушительница бросилась бежать, роняя незаконно присвоенные вещи. При содействии охранников центрального рынка злоумышленница была задержана, сообщает mvdpmr.org.

Выяснилось, что у 41-летней подозреваемой богатое криминальное прошлое: четыре судимости, две из которых – за хищение чужого имущества. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Товар возвращён в магазин.