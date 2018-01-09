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Попытка украсть чугунные батареи в Бендерах потерпела фиаско

Попытка украсть чугунные батареи в Бендерах потерпела фиаско

Внимание патрульных милиционеров привлекли двое подозрительных граждан.

Как пишет пресс-служба МВД Приднестровья, они тащили гружёную тележку в районе перекрёстка улиц Ленина и Калинина. Увидев стражей правопорядка, мужчины побежали, бросив поклажу. Далеко убежать им не удалось. В тележке были обнаружены 12 секций чугунных батарей.

Вскоре стало известно, что имущество похищено со двора дома на улице Советской. Задержанными оказались 46-летние ранее судимые бендерчане. По факту кражи ведётся разбирательство. 

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