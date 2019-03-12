Попытка №3: неизвестный забрался на крышу здания напротив примэрии, чтобы покончить с собой (ФОТО)

Попытка №3: неизвестный забрался на крышу здания напротив примэрии, чтобы покончить с собой (ФОТО)

Неизвестный проник на крышу здания, находящегося на пересечении бульвара Штефана чел Маре и улицы В. Пыркылаб в центре столицы, с целью покончить жизнь самоубийством.

Примечательно, что это уже третья попытка в этом году сброситься именно с этого здания. Ранее, а точнее в январе, знаменитый на всю страну «прыгун» дважды грозился покончить жизнь самоубийством напротив примэрии, и как он сам утверждал, делал это «во имя любви».

В данном случае личность человека, забравшегося на крышу, остаётся неизвестной, пишет agora.md. На место происшествия прибыла полиция и спасатели. Обстоятельства выясняются.

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