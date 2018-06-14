Попытавшийся ограбить валютку в Кишиневе парень просидит за решеткой 9,5 лет

Попытавшийся ограбить валютку в Кишиневе парень просидит за решеткой 9,5 лет

Вердикт был вынесен столичной прокуратурой после того, как вина 22-летнего молодого человека была доказана. 

Инцидент произошел 9 марта этого года. Обвиняемый проник в валютную кассу на бульваре Дечебал с пистолетом и маской на лице и потребовал от кассира дать ему всю выручку. Последний, однако, нажал на кнопку вызова охраны. Злоумышленник испугался и сбежал с места происшествия. Его быстро задержали, до вынесения приговора он находился под предварительным арестом.

Нападавший признал свою вину и заявил, что деньги ему были нужны для личных нужд. Он нигде не работал, а ранее уже был не в ладах с законом.

 

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