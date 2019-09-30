Попытался выехать из страны по поддельным документам: в аэропорту задержали гражданина Турции

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31-летний гражданин Турции попытался пересечь границу Молдовы, представив нелегальный документ на ВНЖ в Румынии. Инцидент произошёл вечером 28 сентября в международном аэропорту Кишинёва.

По данным пограничной полиции, во время процедуры регистрации на рейс “Кишинёв-Минск” гражданин Турции представил турецкий паспорт, а также вид на жительство, выданный компетентным учреждением в Румынии. При проверке в документе было обнаружено отсутствие необходимых элементов защиты, пишет tv8.md.

Мужчина сообщил, что не знал о том, что ВНЖ может быть поддельным. В результате сомнительный документ был изъят и отправлен на экспертизу.