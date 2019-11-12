Попытался утаить поддельный документ: иностранца-нарушителя задержали в аэропорту

0

Вечером 11 ноября в международном аэропорту Кишинёва был задержан 36-летний гражданин Турции, являвшийся пассажиром рейса “Кишинёв-Стамбул”.

Мужчина представил для проверки документы, выданные компетентным органом Турции. Однако в то же время он случайно вынул из кармана румынское удостоверение личности. При проверке в документе обнаружили признаки подделки.

Сомнительное удостоверение личности было изъято и отправлено на дополнительную экспертизу. Нарушителю грозит штраф в размере до 650 условных единиц, неоплачиваемые общественные работы от 150 до 200 часов или лишение свободы на срок до 2 лет.