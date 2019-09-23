Попытался провезти через границу порох: охотника-нарушителя задержали на КПП (ФОТО)

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Молодого человека задержали при попытке пересечь государственную границу с четырьмя ёмкостями, заполненными порохом. Мужчина утверждал, что не знал о запрете на перевозку подобных товаров через границу.

Инцидент произошёл в конце прошлой недели на пропускном пункте “Кайраклия”. 27-летний житель села Мусаиту Тараклийского района при въезде в страну был подвергнут проверке. В результате на заднем сиденье его автомобиля были обнаружены четыре бутылки, по одному литру каждая, содержащие вещество, похожее на порох. Молодой человек заявил, что занимается охотой, однако не в курсе того, что через границу запрещено перевозить боеприпасы, оружие и порох.

Сотрудники Пограничной службы продолжают расследование по выяснению всех обстоятельств случившегося.