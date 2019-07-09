Попытались угнать мопед, чтобы покататься: полиция задержала двоих нарушителей (ВИДЕО)

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Сотрудниками полиции сектора Рышкановка были задержаны двое молодых людей при попытке угона мопеда модели Viper. Инцидент произошёл во дворе жилого дома на улице Албишоара.

Задержанные в возрасте 16 и 19 лет оказались ранее судимыми за аналогичные преступления. Молодые люди признали свою вину и сообщили, что намеревались просто покататься на угнанном мопеде по столичным улицам. В то же время они признались, что в течение июня совершили 4 кражи из автомобилей, припаркованных в секторе Рышкановка.

Согласно действующему законодательству, за содеянное нарушителям грозит штраф в размере от 32 500 до 67 500 леев, общественные работы от 180 до 240 часов или тюремное заключение до 4 лет.