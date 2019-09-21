Попытались обойти КПП: двоих молдаван-нарушителей задержали в Псковской области

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Двух граждан Молдовы задержали при попытке перебраться на территорию Российской Федерации в обход установленного пункта пропуска.

Один из мужчин не выполнил законное требование и попытался скрыться, но пограничник произвёл предупредительный выстрел и задержал злоумышленника, пишет informpskov.ru. Днём ранее граждане пытались пересечь границу в пункте пропуска «Бурачки», но в ходе паспортного контроля выяснилось, что им не разрешён въезд в Россию.

По данному факту проводится проверка, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.