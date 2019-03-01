Популярный поисковик Google отметил дудлом праздник “Мэрцишор”

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Популярная поисковая система Google разместила на главной странице дудл, посвящённый молдавскому празднику весны – “Мэрцишор”. Кликнув на его изображение, можно подробнее узнать об истории этого праздника и связанной с ним легенде.

Как отмечает портал Wikipedia, Мэрцишор — «традиционный праздник встречи весны в Молдове и Румынии, который празднуется 1 марта. В этот день люди дарят друг другу маленькие бутоньерки в виде цветочков из ниточек белого и красного цветов. Это украшение, так же как и праздник, называется мэрцишором».

Согласно одной из легенд, в первый день марта на опушке леса красавица Весна увидела подснежник, пробивающийся из-под снега в зарослях терновника. Она решила помочь ему и стала расчищать вокруг землю, освобождая его от колючих ветвей. Увидев это, Зима призвала холодный ветер со снегом, чтобы уничтожить первоцвет. Слабый цветок поник под жестоким ветром. Но Весна прикрыла руками росток и укололась терновником. Из её пораненной руки упала капля горячей крови, и цветок ожил. Так Весна победила Зиму. Цвета мэрцишора символизируют её красную кровь на белом снегу, пишет moldpres.md.