Популярные среди молдаван пляжи Одессы оказались непригодными для отдыха

Популярные среди молдаван пляжи Одессы оказались непригодными для отдыха

На пяти пляжах Одессы морская вода не соответствует нормам.

Речь идет о пляжах “Аркадия”, “Отрада” и пляжах 10, 13, 16 станции Большого Фонтана.  Об этом сообщили в Одесском областном лабораторном центре Минздрава Украины.

Об отклонении от нормы на других пляжах не сообщается. Пробы проводились с 1 по 8 августа.

Всего в зонах рекреации морского водопользования на пляжах Белгород-Днестровского, Татарбунарского, Овидиопольского, Лиманского районов и Одессы исследовали 92 пробы морской воды на санитарно-микробиологические показатели и 4 пробы на санитарно-химические показатели, пишет nv.ua.

 

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