Попшой – самый дорогой “путешественник” в парламенте. Во сколько обошлись народу его командировки?

0

Депутат партии “Действие и солидарность” Майи Санду, вице-председатель парламента Михай Попшой стал “чемпионом” по визитам за границу в 2019 году.

Согласно официальному отчёту парламента, пишет telegraph.md, в прошлом году за 10 месяцев пребывания в должности Попшой побывал во Франции 4 раза и по разу – в Грузии и Казахстане. На эти визиты депутат потратил из парламентской казны не менее 135 тыс. леев. Так, с 9 по 11 сентября 2019 года он находился в Париже, где каждый день командировки обошёлся более чем в 430 евро. В общей сложности, он сообщил о расходах в размере 25 105,44 леев, с учётом авиабилетов.

С полной версией отчёта можно ознакомиться здесь.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.