Попросил присмотреть за домом, а остался без денег: жителя Слободзеи ограбил подросток

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С заявлением о пропаже денежных средств в милицию обратился 58-летний житель Слободзеи. Мужчина на 2 месяца уезжал к родственникам, а когда вернулся, обнаружил, что из тайника в одной из комнат его частного дома были похищены 1 560 долларов.

В ходе следствия было установлено, что на время отсутствия пострадавший просил знакомую присматривать за домом, пишет mvdpmr.org. В распоряжении женщины были ключи от кухни, а остальные помещения хозяин запирал. Женщина вместе с сыном-подростком приходила кормить кроликов и собаку несколько раз в день.

15-летний юноша знал, где находится ключ, и стал наведываться в чужой дом без ведома матери. Со временем он начал приводить туда друзей, с которыми и похитил спрятанные деньги. К моменту задержания приятели уже успели потратить сбережения хозяина дома.

По факту кражи проводится проверка. Правоохранителям предстоит выяснить обстоятельства инцидента.