Поправки в Уголовный и Гражданский кодексы, создание спецфонда для помощи пострадавшим от уголовных преступлений: инициативы ПСРМ

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Фракция Партии социалистов собирается внести в парламент проект поправок в Уголовный кодекс, который предусматривает уголовную ответственность работников избирательных органов за манипуляции и фальсификации во время выборов. Речь идет о наказании за организацию выборной «карусели», манипуляции избирательными бюллетенями, а также за другие нарушения, сообщает пресс-служба формирования.

Депутат ПСРМ Василий Боля пояснил, что действующее уголовное законодательство предусматривает ответственность избирателей, но не самих работников избирательных участков, которые также могут быть замешаны в нарушениях. Социалисты намерены устранить этот пробел.

В свою очередь, депутат ПСРМ Александр Суходольский отметил, что в результате внесения поправок в Гражданский кодекс усложнилась процедура нотариального оформления наследства: выросла стоимость нотариальных услуг, появилась серьезная проблема презумпция принятия наследования. Депутат сообщил, что фракция разработает поправки в Гражданский кодекс для того, чтобы минимизировать проблемы в этой области.

Еще одна инициатива социалистов предусматривает создание специализированного фонда помощи пострадавшим от уголовных преступлений.

Депутаты ПСРМ отметили, что есть и другие проблемы юридического характера, которые рассматриваются в настоящее время в рамках специальной группы фракции. Предложения по решению этих проблем будут представлены дополнительно.