Поправки в ПДД: парковку на тротуарах разрешат, если для пешеходов останется место

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Парковка автомобилей на тротуарах будет разрешена только при условии, что для движения пешеходов оставлено не менее 1,5 метра. Это предусмотрено Постановлением правительства, которое было опубликовано сегодня в «Monitorul Oficial».

Такие поправки были введены для того, чтобы не создавать препятствий для передвижения людей с ограниченными возможностями, людей с колясками и пожилых граждан, пишет moldpres.md. Кроме того, припаркованные транспортные средства не должны блокировать доступ к лестницам, пандусам и бордюрам, предназначенным для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Министерство внутренних дел в течение 30 дней со дня опубликования Постановления правительства пересмотрит все ведомственные нормативные акты, касающиеся данных положений.