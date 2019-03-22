Поправки в ПДД: парковку на тротуарах разрешат, если для пешеходов останется место

Поправки в ПДД: парковку на тротуарах разрешат, если для пешеходов останется место

Парковка автомобилей на тротуарах будет разрешена только при условии, что для движения пешеходов оставлено не менее 1,5 метра. Это предусмотрено Постановлением правительства, которое было опубликовано сегодня в «Monitorul Oficial».

Такие поправки были введены для того, чтобы не создавать препятствий для передвижения людей с ограниченными возможностями, людей с колясками и пожилых граждан, пишет moldpres.md. Кроме того, припаркованные транспортные средства не должны блокировать доступ к лестницам, пандусам и бордюрам, предназначенным для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Министерство внутренних дел в течение 30 дней со дня опубликования Постановления правительства пересмотрит все ведомственные нормативные акты, касающиеся данных положений.

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