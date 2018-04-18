Поправки в Кодекс о правонарушениях: за ложный вызов заплатят вдвое больше, а шуметь нельзя будет с 18:00

Сегодня правительство одобрило ряд поправок в Кодекс о правонарушениях, которые предполагают увеличение санкций, устранение нарушений прав человека, а также уменьшение рисков коррупции в отношении водитель-полицейский.



Так, согласно нововведениям, за ложный вызов хулиган будет наказан вдвое больше – 3 тысячи леев вместо 1,5 тысяч леев, которые налагались до сих пор, передаёт publika.md. Кроме этого, теперь соблюдать общественную тишину надо будет с 18:00 до 08:00. В противном случае – плати штраф. Напомним, что прежде шуметь можно было с 07:00 и вплоть до 22:00.

В соответствии с изменениями, правонарушитель сможет оплатить половину штрафа в течении 3-х рабочих дней, а не за 72 часа, как это было до сих пор. А в некоторых случаях, если водитель, нарушивший правила дорожного движения, оплатит весь штраф в течении 3-х дней, то он может избежать начисления штрафных баллов.