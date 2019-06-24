Попович: Оставленное правительством Филипа “наследие” должно уйти в историю (ФОТО)

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Сегодня в парламенте страны завершились дебаты, начатые еще на прошлой неделе постоянной парламентской комиссией, возглавляемой депутатом ПСРМ Адрианом Лебединским, с представителями сфер образования, культуры, молодежи, спорта, СМИ, науки и исследований.

Как отметил присутствовавший на мероприятии советник президента Корнелиу Попович, дискуссии подтвердили неэффективность политик, проводимых бывшей властью. В частности, участники мероприятия констатировали, что ситуация в данных областях оставляет желать лучшего, о чем ранее не раз говорилось.

– Оставленное правительством Филипа “наследие” должно уйти в историю. Уверен, что только совместными усилиями удастся вернуть ситуацию в правильное русло в указанных областях, – отметил Попович на своей странице в соцсети.