Попович, Чокой и Гайчук вернулись в президентскую команду (ФОТО, ВИДЕО)

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Сегодня днем президент подписал указы о назначении трех советников Президента Республики Молдова. Это Корнелиу Попович, советник по образованию, культуре и исследованиям; Аурелиу Чокой, советник по внешней политике, и Виктор Гайчук, советник по обороне и национальной безопасности, секретарь Высшего совета безопасности.

Глава государства поблагодарил всех за работу в должностях министров и поздравил с возвращением в президентскую команду. Игорь Додон выразил уверенность в том, что они приложат максимум усилий для успешного выполнения возложенных на них обязанностей.